İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "( Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler."
Kaynak: AA / Güncel