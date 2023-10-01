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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "( Ankara'daki terör saldırısına yayın yasağı) Sosyal medyadan görüntü paylaşanlarla ilgili soruşturma başlattık.Uyarıyorum, lütfen görüntüleri silsinler."

Kaynak: AA / Güncel

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