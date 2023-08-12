İçişleri Bakanı Yerlikaya: Ağır hasarlı binaların yüzde 49'u yıkıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, deprem bölgesi Hatay'a gerçekleştirdiği ziyarette, "Ağır hasarlı olup da yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi. Çok daha hızlanıyor. Yakın bir zaman içerisinde yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış olacağız" dedi.

Hatay'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Yerlikaya, ziyaretleri sırasında değerlendirmelerde bulundu. Gelinen noktada çadırda kalan depremzedenin neredeyse kalmadığını belirten Bakan Yerlikaya, "Çadırda kalan, az sayıda Hatay'da vatandaşımız kaldı. Kredi Yurtlar Kurumları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için tercihleri doğrultusunda kira yardımı ya da konteyner taleplerini onlara sunar hale geldik. Hatay'da 20 gün içerisinde az sayıda çadırda kalan vatandaşlarımız talepleri doğrultusunda konteynere geçiyor. Kira yardımı isteyenlere de zaten aynı gün bu hizmeti veriyoruz. Türkiye'de konteyner kentlerde kalan hane sayısı 107 bin. Bunların tamamında ocakla, kendi yemeklerini pişirme imkanı sağlandı. Aynı zamanda bu toplu konteyner alanlarının her birinde sıcaktan etkilenmemek için klima takılma işlemleri de epey bir zaman oldu, tamamlandı. Kırsal kesimde olanlara da vantilatör verdik. Konteyner kentte kalan depremzedelerimize hep konuşmalarımız, görüşmelerimiz yemeklerini artık kendilerinin yapmaları yönünde. Artık kart sistemine geçiyoruz. Kartı AFAD ve Kızılay birlikte çalıştılar, oluşturdular. İnşallah kart dağıttığımız konteyner kentteki depremzedelerimize ağustos ayının 15'inde ilk yüklemeler yapılacak ve her 15'inde bu yüklemeler gerçekleştirilecek" dedi.

'AĞIR HASARLI BİNALARIN YÜZDE 49'U YIKILDI'

Hatay'a atanan kamu görevlileri ve memurlar için valilerin başkanlığında ihtiyaç toplama hizmeti verildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Onlarla da ilgili konteynerde veya tesislerde kalmayla ilgili yardımcı olacağız. O hazırlığımızı da yapıyoruz. Bir diğer hizmetimiz, depremden hemen sonra yıkılmış, acil yıkılacak olan yıkılması gereken binaların tamamını yıktık, bitirdik. Ama ağır hasarlı olanlarla da ilgili 11 vilayette valilerimizin başkanlığında bunların ihaleleri yapıldı. Bu noktada da büyük bir gayret var. Metrekare cinsinden söylüyorum; ağır hasarlı olup da yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi. Çok daha hızlanıyor. İnşallah yakın bir zaman içerisinde de biz yıkılması gereken ağır hasarlı binaların tamamını yıkmış olacağız" diye konuştu.

REYHANLI'YA 'SU' MÜJDESİ

Bakan Yerlikaya, depremden sonra su şebekesiyle ilgili sorunlar yaşandığını, bu sorunları çözdüklerini ve tek tek tamiratları yaparak düzenli su şebekesini veriyor hale getirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Az önceki valiliğimizde yapmış olduğumuz değerlendirme toplantısında Reyhanlı ile ilgili güzel bir gelişme oldu. Bunu da müjdelemek istiyoruz. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız da yanımızdaydı. Reyhanlı'nın nüfusu depremle birlikte bir anda 200 binden 400 bini aştı. Dolayısıyla mevcut su kaynağı ihtiyacın altında kaldığı için 8 kuyu açıldı. 8 kuyuda şükürler olsun çok mükemmel su kaynağı bulundu. Dolayısıyla şimdi yeniden sıfırdan şebeke yapmamız lazım. Az önce buraya gelirken Sayın Özhaseki Bakanımızla da görüştük. Bütün her şeyimiz hazır. Kaynakla da ilgili bir sıkıntımız vardı. Biz AFAD olarak, İçişleri ailesi olarak 100 milyon lira yine destek olduk. Cumhurbaşkanımıza hemen telefonla arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. 250 milyon liralık kısmı da hemen temin edildi. İlbank ihaleye pazartesi günü çıkacak. 15 gün içerisinde bütün su şebekesiyle ilgili yeniden sıfırdan yapım süreci de başlayacak."