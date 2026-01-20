İçişleri Bakanı Yerlikaya Açıkladı: İzmir Merkezli 14 İlde Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 641 Kişi Gözaltına Alındı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 14 ilde düzenlenen Narkokapan-İzmir operasyonu kapsamında 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 641 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınanların yüzde 95'nin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya, "İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun ister torbacı olsun ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Narkokapan-İzmir operasyonu hakkında bilgi verdi.

İzmir'de, dün "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu" olan Narkokapan İzmir'i gerçekleştirdiklerini belirten Yerlikaya, "İzmir merkezli olmak üzere 14 farklı ilde düzenlenen bu geniş çaplı operasyonun hedefinde; mahallelerimizi, sokaklarımızı zehirlemeye çalışan, uyuşturucu ticaretinin stratejik ayağı olan, torbacılar yani sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık sürecinde; özellikle gençlerimize musallat olan bu torbacılara yönelik saha takiplerimizi, teknik hazırlıklarımızı ve istihbarat çalışmalarımızı titizlikle yürüttük" diye konuştu.

Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte ekiplerin, şüpheli şahısların hangi deliklere girip çıktıklarını, kimlerle temas kurduklarını, hangi yöntemlerle zehir dağıttıklarını tek tek tespit ettiklerini aktaran Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Elde edilen bilgiler sonrası dün sabah, şafak sökmeden operasyonumuzu eşzamanlı olarak başlattık. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Torbacılar; uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü, kulağıdır. Bunlar aracılığıyla sokaklara iniyorlar. İşte Narkokapan operasyonlarıyla biz, bu zehir tacirlerinin bir bakıma elini kolunu kesiyoruz. Hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Yani uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor ve pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz."

4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı

Bakan Yerlikaya, hava ve deniz unsurlarıyla da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna: 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğinin katıldığını bildirdi.

Yerlikaya, "İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95. Bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmalar; polisimizin yüksek koordinasyon kabiliyetini, sahadaki operasyonel hızını ve kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır. Aziz milletimizin huzuru için, suçun kaynağına inen bu mücadeleyi aynı disiplin ve aynı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin, yalnızca bir iç güvenlik meselesi değil, küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir" değerlendirmesini yaptı.

"2025 yılında 43 bin 524 şahıs tutuklandı"

Ali Yerlikaya, son kabine döneminde ve 2025 yılında yapılan operasyonları hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bakınız, bu hedefleri gerçekleştirmek için 2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla; 43 bin 524 şahıs tutuklandı. Bu Kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509. Tekrar ediyorum: 100 bini aştı. Yine bu kabine dönemimizde, 233 ton uyuşturucu madde ve 278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik.

"357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik"

Aynı dönemde; 357 uyuşturucu suç örgütünü çökerttik. Bunlardan 46'sı uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 136yabancı şüpheliyi ülkemizde yakaladık. Kırmızı Bülten ile aradığımız uyuşturucu suç örgütü elebaşı ve yöneticisi 120şüphelinin de ülkemize iadesini sağladık.

Değerli Basın Mensupları, bu açıkladığım sayılar, tarihi niteliktedir. Biz, uyuşturucu zincirinin tüm cephelerinde savaşıyoruz. Kendini bu davaya adamış, gece gündüz çalışan çok başarılı ekiplerimiz var. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizdeki ilgili bütün kurumlarla uyum içinde uyuşturucuya karşı mücadelemizi topyekun sürdürüyoruz. Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle ortak uyuşturucu operasyonlarına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Artık Türkiye, suçla mücadelede takip eden değil; yön veren, koordine eden, istihbarat paylaşılan ve paylaşan, operasyonel işbirliğini yöneten ülkelerden biridir.

Narkokapan İzmir operasyonun icrasında emeği geçen; Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'mızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin bilmesini isterim ki: İster narkotik suç örgütü elebaşısı olsun, ister torbacı olsun, ünlü olsun ya da olmasın, her kim bu suça bulaşmışsa, biz onlarla ülkemiz ve insanlık adına kararlılıkla mücadele ediyoruz, Allah'ın izniyle de etmeye devam edeceğiz."

"Hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'deki gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yalan haber yayanlara ilişkin de takip başlatıldığını da belirterek, şunları söyledi:

"Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir."