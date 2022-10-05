İçişleri Bakanı Soylu'dan Muhterem İnce'nin AYM üyeliğine seçilmesine ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski yardımcısı Muhterem İnce'nin TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Soylu, "Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için yapılan gizli oylamada Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yapıldı. HDP ve CHP'nin katılmadığı oylamada İçişleri Eski Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK YORUM GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İnce'nin yeni görevi hakkında paylaşımda bulundu. Soylu, "Kıymetli çalışma arkadaşım ve kardeşim sayın Muhterem İnce Beyefendi'ye, Gazi Meclis'imizde yapılan oylamayla seçildiği Anayasa Mahkemesi Üyeliğinin kendisine, ülkemize ve Milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

NELER YAŞANDI?

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesinde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı. Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı. İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

İNCE ANAYA MAHKEMESİ ÜYESİ SEÇİLDİ

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı. Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

CHP VE HDP KATILMADI

Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı. Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.