"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kritik uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki taciz olayıyla patlak veren ve İstanbul'a kadar sıçrayan provokatif eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gösterilerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım provokasyonlara gelmeyip itidalli davranalım. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde çıkan provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu bildirdi.
"474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti; "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.
YAKALANANLARIN SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK
Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."
"DEVLETİMİZE KARŞI KOMPLO KURANLAR HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI GÖRECEK"
Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı.