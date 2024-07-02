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"474 provokasyoncu gözaltında" diyen Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara kritik uyarı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki taciz olayıyla patlak veren ve İstanbul'a kadar sıçrayan provokatif eylemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gösterilerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya "Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydı olduğu tespit edilmiştir. Kıymetli vatandaşlarım provokasyonlara gelmeyip itidalli davranalım. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde çıkan provokatif eylemlerde 474 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 285'inin çeşitli suçlardan adli kaydının olduğunu bildirdi.

"474 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olay sonrası bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti; "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır.

YAKALANANLARIN SUÇ DOSYALARI EPEY KABARIK

Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

"DEVLETİMİZE KARŞI KOMPLO KURANLAR HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI GÖRECEK"

Vatandaşlara provokasyonlara gelmeme ve itidalli davranma çağrısı yapan Yerlikaya, "Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı: Provokatif eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (2)

Mehmet Kabagöz:

HEMEN baskı uygulama ve susturma çabaları.. Korkutma .. hiç mi suçunuz yok.. yarın emekliler ayaklandı mı onları da terörist ilan edecek misiniz.. çünkü size göre herkes terörist . herkes suçlu..sizi kim eleştiriyorsa hemen dış güçler. hep bir ağlama hep bir mağduru oynama.. biraz sorumluluk alın ya. kendi halkınıza kurt yabancıya kedi kuzu .. yeter artık ya.

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Mesut Aydın:

Provokasyoncu değil 474 vatansever diyeceksin

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