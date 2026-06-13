İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziantep'teki 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."