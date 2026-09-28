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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ümraniye'de esnaf ve teşkilatla buluştu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ümraniye'de esnaf ve teşkilatla buluştu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çiftçi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile görüştü, esnaf ve teşkilatla bir araya gelerek AK Parti İlçe Başkanlığı'nda istişarelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Ümraniye'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında Ümraniye Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede Ümraniye'nin gelişimi, ilçede devam eden yatırımlar ve vatandaşlara sunulan belediye hizmetlerinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Alemdağ Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi, cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Program kapsamında AK Noktası'nda teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Bakan Çiftçi, ardından AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen buluşmada, Ümraniye'de yürütülen çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen programda; AK Parti MKYK Üyeleri Sevilay Tuncer, Haydar Ali Yıldız, Fadime Zehra Şener ve Barış Özerol, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, önceki dönem Genel Başkan Yardımcılarından Mustafa Ataş, önceki dönem MKYK Üyelerinden Dilek Yıldız Büyükdağ ve teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelindi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçeye gerçekleştirdiği ziyaret ve temasları dolayısıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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