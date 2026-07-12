Bakan Çiftçi'den Zirvin Üs Bölgesi'ne ziyaret

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Zirvin Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. İran sınırına 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre mesafede yer alan üs bölgesinde görevli personelle bir araya gelen Bakan Çiftçi, bölgede yürütülen son çalışmalar ve faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari programı kapsamında, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ile Şemdinli ilçesindeki Zirvin Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

İran sınırına 7,5 kilometre, Irak sınırına ise 28 kilometre mesafede bulunan üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Bakan Çiftçi, personelle yemek yedi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Mehmetçikle sohbet eden Bakan Çiftçi, Ankara'da başarıyla tamamlanan NATO Zirvesi'nin perde arkasındaki üç katmanlı güvenlik stratejisini paylaştı. Sınır bölgelerinde artık terör olayları yerine, sınır güvenliği ve asayiş faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirten Çiftçi, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için fedakArca görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zirvin Üs Bölgesi'nin İran'a 7,5 km, Irak sınırına ise 28 km uzaklıkta bulunan stratejik konumuna dikkati çekerek, bölgede görev yapan asker, jandarma ve korucuların fedakarlıkları sayesinde vatandaşların güven ve huzur içinde yaşadığını vurguladı. Çiftçi, konuşmasında tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi.

"NATO ZİRVESİ'NİN ÜÇÜNCÜ GÜVENLİK KATMANI SINIR BÖLGESİYDİ"

Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliğinin sadece Ankara ile sınırlı kalmadığını vurguladı. Sınır hatlarını da kapsayan geniş bir stratejiyle güvenlik önlemlerinin yönetildiğini bildiren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi sürecinde üç katmanlı bir güvenlik tedbiri almıştık. Ankara'nın çevresindeki iller birinci katmanı, onun civarındaki iller ikinci güvenlik bölgesini; liman illerimizle birlikte, sınır illerimiz ise üçüncü katmanı oluşturuyordu. Dolayısıyla şu anda bulunduğumuz mevki de bu üçüncü katmandaki sınır illerimizden biridir. Buradaki jandarmamızın kahramanca görev yapması neticesinde, Ankara'daki NATO zirvesi de kazasız belasız bir şekilde sonuçlanmış oldu. Bundan dolayı görev yapan tüm jandarma personelimize, askerlerimize, polislerimize ve güvenlik korucularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Bölgedeki huzur ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu bölge aynı zamanda 'Terörsüz Türkiye' uygulamamızın da temelini teşkil ediyor. Jandarmamızın burada kararlılıkla görev yapması sayesinde artık eskiden olduğu gibi buralarda terörist kovalanmıyor, onların takibi yapılmıyor; Şemdinli özelinde, sınır bölgelerimizde artık daha çok asayiş olayları ve sınır güvenliği gözetleniyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 'Terörsüz Türkiye' projesi hayata geçti, devam edecek ve başarıya ulaşacaktır; bundan zerre kadar şüphe duymuyorum. Bugünkü ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, burada görev yapan tüm personelimize üstün başarılar diliyorum. Allah devletimizi ve milletimizi her daim payidar eylesin."

Kaynak: ANKA