İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi Açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyaret için gittiği Azerbaycan'daki temaslarını başarılı bulduğunu ifade etti. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Aliyev ve diğer yetkililerle görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan temaslarına ilişkin, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve başarılıydı. Son derece memnun olarak ayrıldığımı ifade etmeliyim. İlişkilerimizi daha da geliştirme ve ilerletme kararı ve iradesiyle temaslarımızı tamamladık." dedi.

Çiftçi, Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretinin ardından temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini kardeş ve dost Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyleyen Çiftçi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile görüşmeler yaptığını aktardı.

Çiftçi, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve başarılıydı. Son derece memnun olarak ayrıldığımı ifade etmeliyim. İlişkilerimizi daha da geliştirme ve ilerletme kararı ve iradesiyle temaslarımızı tamamladık." dedi.

Bakan Çiftçi, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve temaslarda bulunduğu diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlayacaklarını duyurdu

İran'ın resti Netanyahu'ya geri adım attırdı! Talimatı verdi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü