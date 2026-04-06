Bakan Çiftçi, KİHBİ Toplama Dairesi Başkanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi (KİHBİ) Toplama Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek başkanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda, kamu düzeninin korunması ve güvenlik politikalarının etkinliği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çiftçi, Başkanlığın yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Burada yapılan toplantıda, Başkanlığın tarihçesi, mevzuatı, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısı, koordinasyon kurulları ve komiteler, strateji belgeleri ve eylem planları, bilgi toplama faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, IPA projeleri ve yürütülen uluslararası işbirlikleri, kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik öneriler değerlendirildi.

Kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun Başkanlık tarafından sağlandığı ve bu kapsamda yürütülen çalışmaların sahaya etkin şekilde yansıtıldığı ifade edilen toplantıda, Bakan Çiftçi, kamu düzeninin korunması, güvenlik politikalarının etkinliği ve kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Çiftçi, ilgili birimlerin sahadaki etkinliğinin artırılması yönünde talimatlarını iletti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
