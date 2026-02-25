Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum Valiliği'ni ziyaret etti


İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da çeşitli programlar için bulunduğu sırada daha önce görev yaptığı Çorum Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik binasında yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, Vali Ali Çalgan ile protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Çiftçi, daha sonra makam odasına geçti. Uzun süre görev yaptığı makamda Vali Çalgan ve protokol üyeleriyle bir araya gelen Bakan Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Çiftçi, ziyaretin ardından kentteki diğer programlarına katıldı.






