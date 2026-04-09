Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Nağıyev ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile bir araya gelerek terör ve organize suçlarla mücadele konularında işbirliğini değerlendirildi.

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'da bulunan Çiftçi, Devlet Güvenlik Servisi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ve Nağıyev, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliği faaliyetleri değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

Gözaltındaki Yusuf Güney'le ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi

Etkin pişmanlıktan faydalanan isim için savcılık harekete geçti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti

Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede

Trump'ın kara listesi! 3 ülke en tepede
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım

Yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi

Etkin pişmanlıktan faydalanan isim için savcılık harekete geçti
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı

Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı! Suçlama bu kez farklı
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor