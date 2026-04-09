İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Nağıyev ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile bir araya geldi.

Resmi temaslar kapsamında Azerbaycan'da bulunan Çiftçi, Devlet Güvenlik Servisi'ni ziyaret etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ve Nağıyev, heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere iki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliği faaliyetleri değerlendirildi.