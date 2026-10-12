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İçişleri Bakanı Dobrindt, Almanya'nın örtülü savaşla hedef alındığını savundu

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Almanya İçişleri Bakanı Dobrindt, örtülü savaşın ülkeyi siyasi ve toplumsal açıdan istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini söyledi. BfV Başkanı Sinan Selen, saldırıların gerçekleşeceğini, istihbarat reformunun sonuçlarının yaklaşık iki yılda değerlendirilebileceğini belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sabotaj, casusluk, dezenformasyon ve siber saldırılarla yürütülen "örtülü savaşın" ülkeyi siyasi ve toplumsal açıdan istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Dobrindt, Berlin'de Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından düzenlenen bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Almanya'nın, Soğuk Savaş dönemine kıyasla daha kapsamlı bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Soğuk Savaş döneminde belirli sınırların bulunduğunu ancak günümüzde bu sınırların belirsizleştiğini ifade eden Dobrindt, "örtülü savaş" olarak nitelendirdiği faaliyetlerin amacının Almanya'yı askeri olarak yenmek değil, siyasi ve toplumsal açıdan boyun eğdirmek olduğunu kaydetti.

Dobrindt, "Örtülü savaşın açık hedefi bizi istikrarsızlaştırmak, nihayetinde istikrarsız hale getirmektir." dedi.

Toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarda istikrarsızlık yaşandığını belirten Dobrindt, söz konusu girişimlerin tamamen başarısız olmadığını dile getirdi.

Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin de bu açıdan önem taşıdığını belirten Dobrindt, "Batı'yı istikrarsızlaştırmak isteniyorsa hedef Almanya olur. Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak isteniyorsa hedef Almanya olur, çünkü Batı'da ve Avrupa'da istikrarın garantörü biziz." ifadelerini kullandı.

Dobrindt, Almanya'nın tehditlere karşı kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, Federal Meclis'in gündemine gelmesi beklenen istihbarat servisleri reformunu savundu.

BfV Başkanı Sinan Selen de Almanya'nın demokratik kimliğinin ve toplumsal temellerinin sarsılmaya çalışıldığını ifade etti.

Selen, istihbarat servislerinin yeniden yapılandırılmasının sonuçlarının yaklaşık iki yıl içinde değerlendirilebileceğini belirterek, "Saldırılar gerçekleşecek." dedi.

Kaynak: AA
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