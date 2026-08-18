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Bakan Çiftçi: Organize suç örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine sıfır tolerans

Bakan Çiftçi: Organize suç örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine sıfır tolerans
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, 'Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiçbir yapılanma devletimizin adaletinden kurtulamaz' dedi. Operasyonların gece gündüz sıfır tolerans prensibiyle devam ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiç bir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz" dedi.

Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kim devletle boy ölçüşebilir ki! Milletimizin can ve mal güvenliğine kasteden organize suç çetelerine nefes aldırmayacağız. Devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir. Emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla omuz omuza, sokaklarımızı zehir tacirlerinden ve organize suç şebekelerinden tamamen temizleyene kadar durmak, dinlenmek yok.

Hukukun üstünlüğünden aldığımız güçle, ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımız gece gündüz demeden, sıfır tolerans prensibiyle devam ediyor. Milletimizin duası ve desteğiyle, ülkemizin her bir köşesinde tam bir güven ortamı tesis edene kadar mücadelemiz sürecek suçlulara asla geçit vermeyeceğiz. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, yasa dışı hiç bir yapılanma, devletimizin adaletinden ve milletimizin iradesinden kurtulamaz."

Kaynak: ANKA
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