Bakan Çiftçi'den, operasyonda yaralanan özel harekat polisine, 'geçmiş olsun' telefonu

Kayseri'de düzenlenen operasyon sırasında yaralanan Özel Harekat polisi Erol'a İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi telefonla geçmiş olsun dileklerini iletti. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan polis memurunu telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol isimli Özel Harekat polisi, ayağından yaralandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve beraberindeki heyet ile birlikte yaralı polis memurunu tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Çiçek, bu sırada görüntülü aradığı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yaralı polis memurunu görüştürdü.

Vali Çiçek, operasyonda yaralanan Erol isimli özel harekat polisinin ameliyatının gayet başarılı geçtiğini söyledi. Bakan Mustafa Çiftçi ise, "Geçmiş olsun Erol. Nasılsın iyisin inşallah. Geçmiş olsun. Allah hayırlı şifalar versin. Teşkilatımıza da geçmiş olsun. Kahramanlarımızın hepsi orada. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah kolaylık versin işinizde gücünüzde hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bakan Çiftçi'ye teşekkür eden yaralı Özel Harekat polisi ise, "Sağ olun Sayın Bakanım, iyiyim çok şükür. Ameliyatım da gayet güzel geçti. Sayın Valime, Emniyet Müdürüme teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sabahtan beri yanımdalar" dedi.

