Bakan Çiftçi'den Yaralı Komiser Burak Tolga Atik'e Geçmiş Olsun Mesajı

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda yaralanan komiser Burak Tolga Atik ile görüntülü görüştü. Çiftçi, iki gündür tedavisi süren Atik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün ziyareti vesilesiyle yaralı komiserle görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçi, görevleri başında saldırıya uğrayan emniyet mensuplarının milletin huzuru, devletin bekası ve kamu düzeninin sağlanması için büyük cesaret ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade etti.

Devletin tüm imkanlarıyla polislerin yanında olduğunu vurgulayan Çiftçi, saldırıların güvenlik güçlerinin kararlılığını zayıflatamayacağını kaydetti. Yaralanan polis memurlarına acil şifa dileyen Çiftçi, görev başındaki tüm emniyet mensuplarına da başarı temennisinde bulundu.

