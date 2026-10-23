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İçişleri Bakanı Çiftçi, Wiseler ile görüşmede 80. yıl ve sınır güvenliğini ele aldı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler'i Bakanlık'ta ağırladı. Görüşmede diplomatik ilişkilerin 80. yılı kutlanırken terörle mücadele, göç yönetimi ve sınır güvenliği gibi ortak çalışma alanları ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Wiseler'i Bakanlık'ta ağırladıklarını ve Türkiye ile Lüksemburg arasındaki diplomatik ilişkilerin 80. yılının kutlandığını belirtti.

Görüşmede, terörle mücadele, yeni nesil organize suçlar, göç yönetimi ve sınır güvenliği başta olmak üzere ortak çalışma alanlarını ele aldıklarını bildiren Çiftçi, sınır aşan tehditlerle mücadelede uluslararası dayanışmanın ve karşılıklı tecrübe paylaşımının önemini vurguladıklarını da kaydetti.

Bakan Çiftçi, "Türkiye ile Lüksemburg arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin, karşılıklı güven ve ortak sorumluluk anlayışıyla daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Sayın Başkan'a nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri için teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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