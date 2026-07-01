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Bakan Çiftçi'den şehit ve gazi ailelerine vefa ziyareti

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"Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin onuru, devletimizin baş tacıdır. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bu vatana can verdi, gazilerimiz ömürlerini… Bizlere düşen, onların emanetine sadakatle sahip çıkmaktır. Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanımız Sayın Lokman Aylar ve beraberindeki kıymetli heyeti Bakanlığımızda misafir ettik. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, milletimizin onuru, devletimizin baş tacıdır. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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