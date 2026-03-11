İçişleri Bakanı Çiftçi, stratejik çalışmalar ve mali süreçlere ilişkin brifing aldı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Strateji Geliştirme Başkanlığından İçişleri Bakanlığının yürüttüğü stratejik çalışmalar ve mali yönetim süreçlerine ilişkin brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar, Bakanlığın bütçesine ilişkin süreçler ve birimler arası koordinasyon faaliyetleri görüşüldü.

Toplantıda, YİKOB Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar, Kalkınma Planı ve Stratejik Plan başta olmak üzere üst politika belgelerinde Bakanlığı ilgilendiren hususlar, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hizmetlerin e-devlet ve dijital ortama entegrasyonu, vatandaş memnuniyetinin ölçülmesine yönelik Dijital Memnuniyet Anket Sistemi ele alındı.

Bakanlığın faaliyet ve projelerinin bilimsel yöntemlerle izlenmesini sağlayan Performans Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PERDİS) ve İç kontrol ve Sayıştay denetim süreçleri ile ön mali kontrol çalışmaları ele alınan toplantıda, Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Açıklamada, "Bakanlığımızın kurumsal kapasitesini güçlendirmeye, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı