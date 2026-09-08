İçişleri Bakanı Çiftçi, Recep Yazıcıoğlu'nu ölüm yıl dönümünde andı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Süper Vali" olarak tanınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde anarak, "Milletin derdiyle dertlendi, sevincine ortak oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Recep Yazıcıoğlu, milletin gönlünde iz bırakan müstesna bir devlet adamıydı. Milletin derdiyle dertlendi, sevincine ortak oldu. Kapısını vatandaşa daima açık tuttu; devletin sıcak yüzünü milletimize hissettirdi. Mülki İdare Amiri olarak da unutulmaz bir miras bıraktı. Milletimizin 'Süper Vali' olarak gönlünde ayrı bir yere koyduğu merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nu vefatının yıl dönümünde rahmet, hürmet ve hayırla yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: ANKA