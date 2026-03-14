İçişleri Bakanı Çiftçi "Muhtarlar Buluşması İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün ülkemizin önünde önemli hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden biri de Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmektir." dedi.

Çiftçi, Bakanlık yerleşkesindeki "Muhtarlar Buluşması İftar Programı"nda, muhtarların devlet ile millet arasında kurulan sağlam bir köprü olma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Mahallelerin sadece evlerin yan yana geldiği alanlardan ibaret olmadığını, komşuluğun, dayanışmanın, kardeşliğin, acıyı ve sevinci ortak kılmanın mekanı olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu anlayıştan hareketle, 23 yıllık AK Parti iktidarında, muhtarlarımıza ve muhtarlık kurumuna çok büyük önem ve değer verilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarımızı demokrasimizin en temel unsurlarından biri olarak görmüş ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır. Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen muhtar buluşmaları bu anlayışın en önemli göstergelerinden biridir."

Muhtarların sorunlarını ve taleplerini doğrudan ifade edebilmesinin önemli olduğuna değinen Çiftçi, muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının güçlendirilmesi ve kamu yönetimindeki yerlerinin daha da sağlamlaştırılması yönünde önemli adımlar atıldığını hatırlattı.

Güçlü bir demokrasi güçlü yerel temsille mümkündür

Çiftçi, güçlü demokrasinin güçlü yerel temsil ile mümkün olduğunu, muhtarların güçlü olmasıyla orantılı şekilde mahallelerin de güçlü olacağını vurguladı.

"Türkiye tarihin bazı dönemlerinde, büyük sınamalarla karşı karşıya kalmış büyük bir devlettir. Her seferinde milletimizin birlik ve beraberliği bu zorlukları aşmış, bizleri daha da güçlü kılmıştır." diyen Çiftçi, bu süreçlerin her birinde muhtarların önemli roller üstlendiğinin altını çizdi."

Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin önünde önemli hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflerden biri de Terörsüz bir Türkiye'yi inşa etmektir. Terör, sadece güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan istiklalimize kurulmuş bir pusudur. 23 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde atılan her adım, geliştirilen kalkınma hamleleri, temel hak ve hürriyetler noktasında yürütülen sessiz devrim, eski Türkiye'nin yapay tartışmalarının üzerine beton dökmüştür. Bu nedenle diyoruz ki terörsüz bir Türkiye demek, daha huzurlu bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye demektir. Bu hedefe ulaşma yolunda muhtarlarımızın rolü son derece önemlidir. Çünkü sizler millet iradesinin yerelde ilk temsilcilerisiniz. Birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik iklimini büyütmek ve huzuru korumak noktasında sizlerin katkısı son derece kıymetlidir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

