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İçişleri Bakanı Çiftçi, Kudüs şairi Pakdil'i 7. ölüm yıl dönümünde rahmetle yad etti

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kudüs şairi Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmet ve hürmetle andı. Çiftçi, NSosyal paylaşımında Pakdil'in kalemini hakikatin, adaletin ve insanlık onurunun hizmetine adadığını belirterek mirasının gelecek nesillere ışık tutacağını ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kudüs şairi" olarak tanınan şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatının 7. yılında rahmet ve hürmetle andı.

Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum." diyerek Kudüs sevdasını nesillerin gönlüne nakşeden Pakdil'in, kalemini hakikatin, adaletin ve insanlık onurunun hizmetine adadığını belirtti.

Pakdil'i vefatının 7. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ettiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"İnancıyla, fikirleriyle ve eserleriyle bıraktığı kıymetli miras, gelecek nesillere ışık tutmaya devam edecektir. Onun bir ömür savunduğu Kudüs davası, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıktığımız mukaddes bir davadır. İnanıyoruz ki Kudüs, bir gün özgürlüğüne kavuşacak, Filistin topraklarında barış ve adalet hakim olacaktır. Cenabıhak mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kaynak: AA
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