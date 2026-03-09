Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile görüştü

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından, video konferans sistemiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarının daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanı Sayın Ulan Niyazbekov, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
