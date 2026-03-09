İçişleri Bakanı Çiftçi, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından, video konferans sistemiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarının daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanı Sayın Ulan Niyazbekov, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu."