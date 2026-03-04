İçişleri Bakanı Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nı Ziyaret Etti

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı'nı ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bilgi aldı. Ziyarette asayiş uygulamaları, istihbarat çalışmaları, dijital altyapının modernizasyonu ve sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliği mekanizmaları ele alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette; asayiş hizmetleri kapsamında suçun önlenmesine yönelik saha uygulamaları ve önleyici devriye faaliyetleri ele alındı.

Açıklamada, istihbarat alanında suç ve suçlulara karşı yürütülen analiz, takip ve koordinasyon çalışmaları; personel, araç ve teçhizat kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik planlamalar ile Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) çerçevesinde dijital altyapının modernizasyonu ve teknolojik imkanların artırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği belirtildi.

Uluslararası ilişkiler alanında sınır aşan suçlarla mücadelede geliştirilen iş birliği mekanizmalarının da ele alındığı aktarılan açıklamada, mali konular kapsamında ise kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanımına ilişkin süreçlerin görüşüldüğü kaydedildi.

Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Kubra Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve karargah personelinin de hazır bulunduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, "Jandarmamızın aziz milletimizin güvenliği için yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA