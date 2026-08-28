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Bakan Çiftçi'den suç örgütlerine gözdağı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirterek, suçlulara karşı devletin gücünü kullanacaklarını ve gereken cezayı vereceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Evlatlarımıza acımayana biz de acımayacağız. Milletimizin canına ve malına kasteden, sokaklarımızın huzuruna musallat olan karanlık odaklara asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecek. Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz. Hiçbir karanlık yapı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz."

Kaynak: AA
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