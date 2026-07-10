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İçişleri Bakanı Çiftçi'den yazar Nurettin Topçu'yu anma mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyolog, felsefeci ve yazar Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında sosyal medyadan yayımladığı mesajla andı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.

Çiftçi, Nurettin Topçu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere Anadolu irfanının kıymetini öğreten, fikirleri, eserleri ve ahlak anlayışıyla düşünce dünyamızda müstesna bir yeri olan büyük mütefekkir ve yazar Nurettin Topçu'yu, vefatının 51. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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