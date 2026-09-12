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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Kazakistan ile imzalanan geri kabul anlaşmasına ilişkin paylaşım

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin, attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye- Kazakistan işbirliğimizin, attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Türkiye- Kazakistan işbirliğinde yeni adım" başlığıyla Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile imzaladıkları geri kabul anlaşmasına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kazakistan ile ilişkileri her alanda daha ileri taşıdıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Anlaşmayla göç alanındaki işbirliğimizin hukuki zeminini güçlendirirken sınıraşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, aranan şahısların tespiti, kolluk eğitimi ve ilgili birimlerimiz arasındaki doğrudan işbirliğini de ele aldık. Kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin, attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun."

Kaynak: AA
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