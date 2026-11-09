Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi'den "İyi ki Erdoğan var" paylaşımı:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz, milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından, "İyi ki Erdoğan var" etiketiyle yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyanın savaşlar ve krizlerle sınandığı bir dönemde, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'miz milli birlik ve kardeşliğini güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Muhterem Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü ve büyük Türkiye vizyonu doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için kararlılıkla çalışıyoruz."

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Çin'de yüksek katlı bina alevlere teslim oldu! 14 kişi hayatını kaybetti

Alevler binayı sardı, bilanço yürek dağladı
Barcelona'da lüks mağazalara yağma önlemi: Dünyaca ünlü markalar vitrinlerini kontrplakla kapattı

Kapalı değiller ama öyle görünüyor: Önlem almaya mecbur kaldılar

Okyanusun ortasında 9 saat ölüm kalım savaşı! Balık tutmaya giden balıkçılar buldu

Balık tutmaya gittiler, piyanist buldular
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu11

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor17

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Yolcuların tepkisine rağmen otoyolda geri manevra! Bir de yaptığını savundu

Yolcuların tepkisine rağmen devam etti, bir de yaptığını savundu
Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu12

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu