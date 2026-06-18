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İçişleri Bakanı Çiftçi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ederek ülke güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, ziyarete ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan
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