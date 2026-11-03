Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İçişleri Bakanı Çiftçi'den AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı huzurun, güvenin ve kardeşliğin yüzyılı kılmakta kararlı olduklarını vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"3 Kasım 2002'de başlayan millete hizmet yolculuğumuzda, tek gayemiz aziz milletimizin huzuru, tek pusulamız ülkemizin geleceğidir. Dün olduğu gibi bugün de bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden milletimiz için çalışmaya, devletimizin gücünü ve milletimizin güvenini her daim korumaya devam edeceğiz. Rabb'im devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin."

Kaynak: AA
Bu haber 686 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber

Liverpool maçı öncesi taraftarı mutluluktan havalara uçuracak haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi

Alenen başörtüsü düşmanlığı yaptı

İBB davasında tanıktan Resul Emrah Şahan'ı yakacak rüşvet iddiası! '10'dan 4'e indi'

Tanıktan Resul Emrah Şahan'ı fena yakacak iddia! 10'dan 4'e indi
Adana merkezli 3 ilde iki suç örgütüne operasyonda 65 şüpheli hedef alındı

Bu vahşetin hesabı soruluyor! 3 ilde operasyon, çok sayıda gözaltı var
Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı

Teyze cinayetinde şoke eden savunma! Yasak aşk ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Trump halk sandık başındayken İsrail mesajı verdi

Trump'tan halk sandık başındayken İsrail mesajı: Askıya aldık
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde