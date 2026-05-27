Haberler

Bakan Çiftçi: Milli iradenin üzerinde güç yok

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç bize açıkça göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç bize açıkça göstermiştir ki, milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan vesayet ve darbeci zihniyetin, yıllar boyunca farklı şekillerde milli iradeyi hedef aldığını, demokrasiyi zayıflatmaya çalıştığını belirtti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, "Yeter. Söz milletindir." diyerek ortaya koyduğu milli irade anlayışının, cuntacı zihniyet tarafından hazmedilemediğini ve milletin oylarıyla gelen hükümetin darbeyle görevden uzaklaştırıldığını vurgulayan Çiftçi, "Ardından kurulan sözde yargı düzeniyle Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilerek milletimizin vicdanında silinmeyecek yaralar açılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Aradan geçen yıllarda değişenin sadece yöntemler olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Millet iradesine karşı kurulan vesayet anlayışı, 15 Temmuz'da bu kez hain FETÖ eliyle yeniden sahneye çıkmıştır. Ancak bu aziz millet, 15 Temmuz gecesi muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara çıkarak tanklara, silahlara ve darbecilere geçit vermemiş, demokrasiye canı pahasına sahip çıkmıştır. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreç bize açıkça göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. 27 Mayıs darbesini ve tüm darbeci anlayışları lanetliyor, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü Zorlu'yu, Hasan Polatkan'ı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı

Karar çıktı!
Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi

İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı

Müslümanlar o ülkede camilere sığmadı! Bölgede kuş uçurtmadılar
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Tarihi transfer Fener'e geri dönüyor
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır