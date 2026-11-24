İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlmiyle ufkumuzu açan, emeğiyle hayatımıza yön veren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Gönlümde müstesna bir yeri olan rahmetli Ayşe Öğretmen'im başta olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden bütün eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabb'im öğretmenlerimize sağlık, huzur ve hayırlı ömürler nasip eylesin."

Kaynak: AA