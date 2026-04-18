İçişleri Bakanı Çiftçi, kaymakamlık yaptığı Gülağaç'ta ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemdeki arkadaşlarını ziyaret ederek, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce kaymakamlık yaptığı Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği Gülağaç'ta, ilk olarak Kaymakam Şeyma Polat Balak'ı ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Çiftçi, Kaymakam Balak'tan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi ve beraberindekiler, ardından Belediye Başkanı Doğan Başbuğ'u ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra AK Parti Gülağaç İlçe Başkanı Murat Kar'ı ziyaret eden Çiftçi, bir süre partililerle görüştü.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
