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İçişleri Bakanı Çiftçi, Adana ve Osmaniye depremlerinde olumsuz durum yok dedi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını açıkladı. Adana Saimbeyli'de 4,8 ve 4,9, Osmaniye Sumbas'ta 5,2 büyüklüğündeki depremlerde şu an olumsuz durum bulunmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirterek, an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8, ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA
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