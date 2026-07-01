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İçişleri Bakanı Çiftçi: "2026 Yılını Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Yılı İlan Ettik"

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MGK'da düzenlenen konferansta Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu paylaştı. 2026 yılını 'Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı' ilan ettiklerini belirten Çiftçi, yeni nesil suç örgütleri, siber alan ve uluslararası iş birliği konularında yürütülen çalışmaları anlattı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferanslarında Türkiye'nin organize suç örgütleriyle mücadele vizyonunu ve bu alanda yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında gerçekleştirilen programa katıldı. Bakan Çiftçi, "'Huzurun Yüzyılı' Hedefi Doğrultusunda Türkiye'nin Organize Suç Örgütleriyle Mücadelesini" açıkladı.

Konuşmasında 2026 yılını "Organize Suç Örgütleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Yılı" ilan ettiklerini belirten Çiftçi, özellikle "Yeni Nesil Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" başlığı altında yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Küreselleşen suç şebekelerinin çökertilmesi ve kamu düzeninin kararlılıkla korunmasına yönelik kapsamlı stratejileri katılımcılarla paylaşan Çiftçi, Bakanlığın bu alandaki kararlı mücadelesini anlattı.

MÜCADELENİN OPERASYONEL VE ULUSLARARASI BOYUTU ELE ALINDI

Sunumunda mücadelenin operasyonel ve uluslararası boyutlarını da değerlendiren Çiftçi; "Siber Alanda Organize Suç Örgütleri ile Mücadele", "Yurt Dışından İadelere Yönelik Örnekler", "Narkotik Organize Suç Örgütlerine Yönelik Mücadele" ve "Güncel Operasyonlar" başlıkları altında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Suç örgütlerinin finansal ve dijital altyapılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların önemine işaret eden Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin suçla mücadelesini sınır içinde ve sınır ötesinde tüm kurumların koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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