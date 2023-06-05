İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şükrü Köksal'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Vali Zülkif Dağlı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

ŞÜKRÜ KÖKSAL'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya'ya taziye ziyaretinde Vali Zülkif Dağlı, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir eşlik etti. Ladik ilçesinin Alıçlı Mahallesi'nde oturan 7 çocuk babası Köksal'ın eşi Feride Köksal'a başsağlığı dileklerinde bulunan Bakan Yerlikaya, daha sonra Samsun'dan ayrılarak Ankara'ya döndü.