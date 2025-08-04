İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ağrı'da Çalışmalarını İnceledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulunarak vali ve il protokolü ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında brifing aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.
Yerlikaya'yı, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve il protokolü karşıladı.
Buradan Valiliğe geçen Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve çalışmalar hakkında Vali Koç'tan brifing aldı.
Bakan Yerlikaya, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel