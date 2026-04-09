İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, "65 Karede Van Emniyeti" sergisinin açılışını yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında '65 Karede Van Emniyeti' adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi, Anadolu Ajansı ve Van Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, programları kapsamında Van Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ve birim amirleri tarafından karşılanan Yiğitbaşı, AA ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kapsamında "65 Karede Van Emniyeti" adlı fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Yiğitbaşı, AA Kıdemli Foto Muhabiri Özkan Bilgin'in çektiği Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmalarını içeren fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında AA Van Bölge Müdürü Cemal Aşan ve Bilgin'den bilgi alan Yiğitbaşı, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Sergide Van'ın plaka numarasının simgesi olarak 65 fotoğrafın yer almasının sergiye ayrı bir anlam kattığını belirten Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Gururumuz Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümünde sizlerle beraber Van'da sergi açılışına katılmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çok değerli Anadolu Ajansı'nın foto muhabiri Özkan Bilgin'in objektifinden çıkan fotoğraflar hem kahraman teşkilatımızın çalışmalarını gösteriyor hem de çok kıymetli Anadolu Ajansı'nın teşkilatımıza bakışını, bize unutulmaz karelerini gösteriyor. Sergimiz, diğer illere vesile olması dileğiyle hayırlı olsun."

Emniyet Müdürü Murat Mutlu da Anadolu Ajansı çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sergi açılışına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürlüğü personeli ve AA muhabirleri katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

