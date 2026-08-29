Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kızılcahamam'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu.

Yiğitbaşı, program kapsamında Alpagut Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu, köy konağında vatandaşlarla sohbet etti.

15 Temmuz şehitlerinin 100 yaşındaki annesi Muzaffer Gülşen'i ziyaret eden Yiğitbaşı, şehit ailelerinin milletin emaneti olduğunu belirterek, şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını ifade etti.

İlçe merkezindeki temaslarını sürdüren Yiğitbaşı, cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı ve sohbet etti.

Program kapsamında Kızılcahamam Kaymakamlığı ile Kızılcahamam Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Yiğitbaşı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Yiğitbaşı, Kızılcahamam'ı uzun zamandır ziyaret etmek istediğini belirterek, "Dedelerimizin, büyüklerimizin yaşadığı, yetiştiği köyümüzü ziyaret ederek hemşehrilerimizle sohbet etmek, kucaklaşmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam'ın her daim milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vakur duruşu ve münevver insanlarıyla gönüllerinde başka bir yere sahip olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizle kucaklaşırken, 15 Temmuz'da iki evladını ve damadını şehit veren 100 yaşındaki şehit annemiz Muzaffer teyzemizi ziyaret etmek de bu anlamlı buluşmanın en özel anlarından biri oldu. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, bizlere emanet olan ailelerinin her daim yanlarında olmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bizim için memleket, yalnızca doğduğumuz, köklerimizin bulunduğu yer değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluk demektir. Bugün köyümüzden ilçe merkezimize kadar hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların talep ve düşüncelerini dinlemek bizler için çok değerliydi. Bu güzel buluşmaya vesile olan ve bizleri gönülden karşılayan başta Kaymakamımız Sayın Faruk Erdem ve Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA