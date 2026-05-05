İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörsüz Türkiye konusunda Van'dan bir defa daha çağrıda bulunuyorum. En az Erdoğan kadar, en az Sayın Bahçeli kadar muhataplarımızın cesur olması lazım. Eski dille, silah diliyle Terörsüz Türkiye inşa edilemez." dedi.

Van'daki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Turan, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada partililere emeklerinden ve fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turan, hükümetleri döneminde önemli yatırımları ülkeye kazandırdıklarını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, "Bu süreçte silah da olsun, barış da olsun gibi anlamsız, karşılığı olmayan çağrıların hiçbir muteberliği olmadığını söylemek isterim. Silah bırakılacak kardeşim. Silah varsa hiçbir adım atamayız. Törensel değil, esastan silah bırakmayı takip ediyoruz, istiyoruz. Silah varken barış olur mu? Silah varken anlaşma, konuşma, üretme, büyüme, yeni reformlar olabilir mi?" diye konuştu.

Türkiye'de terörsüz bir sayfa açılmasının herkese faydasının olduğunu dile getiren Turan, herkesin bu kardeşlikten, büyümeden nasip alacağını ifade etti.

Bu nedenle top çevirmeye gerek olmadığını belirten Turan, dildeki silahın bırakılmadan dağdaki silahı bırakmanın hiçbir anlam taşımadığını söyledi.

"Bu memlekete daha yapacak çok işimiz var"

Bugün devletin her kurumunda herkesin istediği gibi giyinebilmesinin, beraber işini yapabilmesinin AK Parti sayesinde olduğunu anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Yüz sene Ayasofya açılsın diye, zincirler kırılsın diye bağırdık. Bunu siz yaptınız. Türkiye'nin 20 sene önce 100 tane sorununu say, bunun 95'i yok oldu. Bu memlekette daha yapacak çok işimiz var. Daha çok yürüyecek yolumuz var. Beraber çok çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde halen AK Parti'nin yapacağı çok iş var. Alın AK Parti'yi bir tarafa, deyin ki yokuz. Allah aşkına bu memleketi Özgür Özel mi yönetsin? Her siyasi görüş bir tarafa. Allah aşkına kendine faydası olmayan CHP yönetimi mi bu memleketi yönetsin. Dış politika, güvenlik meselesi, savunma sanayi, ulusal ilişkiler, ekonomik meseleler, bunlara bakıldığında kendi MYK'sını toparlayamayan, kendi kongresini yapamayan partiler mi bu ülkeyi yönetecek."

"Tarihi bir noktadayız"

"Allah aşkına apartman temsilcisi olamayacak adamın bu ülkede Cumhurbaşkanlığı olabilir mi?" diyen Turan, şöyle konuştu:

"Mesele sen-ben kavgası değil. AK Parti 25 yıldır iktidarda. Çok büyük bir onurdur. Bakanımız var, vekilimiz var, iktidarımız var. 'Yeter' diyebiliriz. Söyleyeyim size, aldık Tayyip Erdoğan'ı, aldık Cumhur İttifakı'nı. Bu ülkeyi kime emanet edeceksiniz? Ayık gezmeyen, kavgadan, polemikten, her türlü yanlıştan beslenmeyi siyaset zanneden insanlarla ülke yönetilebilir mi? O yüzden diyorum. Tarihi bir noktadayız. Bugün 2030'lara 40'lara nasıl gireceğimize karar vereceğiz. Hangi pergel ile yürüyeceğimizi, hangi yoldan yürüyeceğimize karar vereceğiz."

Bu çalışmaların yapılmasında, AK Parti'nin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür eden Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye konusunda Van'dan bir defa daha çağrıda bulunuyorum. En az Erdoğan kadar, en az Sayın Bahçeli kadar muhataplarımızın cesur olması lazım. Eski dille, silah diliyle Terörsüz Türkiye inşa edilemez. Dil en az silah kadar tehlikelidir. Dilini revize etmeyen, Terörsüz Türkiye'ye kendisini, dilini uyarlamayan siyasetin hiçbir anlamı olmayacaktır. Silahı bırakacaklar törensel, simgesel değil esastan bırakacaklar. Sonra her türlü kardeşlik iklimi beraber sağlanacak. Van 40 yıl kaybetti terörden. Türkiye'miz kaybetti. Niye bir daha kaybedelim. Ben Çanakkaleliyim. Samimiyetle söylüyorum. Cumhurbaşkanımızdan bunu öğrendik. Çanakkale'ye ne istiyorsam Van'a da onu istiyorum. Batıda ne varsa doğuda o olsun istiyoruz."

Programın ardından Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ile esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra Van Valiliği'ne geçen Turan ve Aydın, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kaymakamlarla bir araya geldi.