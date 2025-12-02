İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annnesi Safiye Aktaş Hayatını Kaybetti

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş (74), Elazığ'da toprağa verildi. Cenazeye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın annesi Safiye Aktaş, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Safiye Aktaş'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Polatlar Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bakan yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam, Vali Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mehmet Aktaş'a taziyelerini iletti. Cenaze namazının ardından Safiye Aktaş, aile kabristanının bulunduğu Harput'ta dualarla toprağa verildi.