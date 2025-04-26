İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: 'Vatandaşın evini değil, kamunun evini de inşa ediyoruz'

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ihyası için, vatandaşın yeni konutlarına kavuşabilmesi için, gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Sadece vatandaşın evini değil, vatandaşa hizmet sunduğumuz kamunun evini de inşa ediyoruz, beraberce götürüyoruz" dedi. Hatay'ın ardından Osmaniye'ye gelen Bakan Yardımcısı Karaloğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Münir Karaloğlu daha sonra merkeze bağlı Issızca Köyü'nde yapılan köy evlerinde, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy ve diğer protokol üyeleriyle birlikte hane ziyaretlerinde bulundu.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, 6 Şubat depreminin etkilediği 11 ilde yoğun bir yeniden inşa ve ihya çalışmasının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaloğlu, "Son vatandaş, son hak sahibi, evine girip oturunca ya kadar durmak yok, dinlenmek yok, çalışmaya devam. Biz o talimatla 11 vilayetimiz de de şehirlerin yeniden ihyası için, vatandaşımızın yeni konutlarına kavuşabilmesi için, gece gündüz çalışıyoruz. Çok ciddi bir emek var bir gayret var. Cumhurbaşkanımızdan en son İnşaattaki bekçiye kadar işçiye kadar çok ciddi bir emek var. İnşallah yılsonunda 452 bin konut tamamlanarak vatandaşlarımıza kuraları çekilecek, teslim edilecek. Sadece vatandaşın evini değil, vatandaşa hizmet sunduğumuz kamunun evini de inşa ediyoruz, beraberce götürüyoruz" diye konuştu. Ziyaret kapsamında köy evlerini gezerek vatandaşlara evlerinin hayırlı olmasını dileyen Karaloğlu, Yaveriye Afet Konutları'ndaki hane ziyaretinin ardından ise AFAD İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

HABER: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,