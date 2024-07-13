İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Hatay'da TOKİ Konutları İnceledi
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Belen ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren konutlarda incelemelerde bulundu. Karaloğlu, beraberindeki Vali Mustafa Masatlı, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve diğer ilgililerle konutları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Hatay'ın Belen ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren konutlarda incelemelerde bulundu.
Karaloğlu, beraberindeki Vali Mustafa Masatlı, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve diğer ilgililerle Halilbey Mahallesi'nde yapımı süren konutları inceledi, hazırlanan örnek daireyi gezdi.
Ötençay Mahallesi'nde inşa edilen köy evlerini de inceleyen Karaloğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.