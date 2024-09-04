İçişleri Bakan Yardımcısı Hatay'da Deprem Sonrası Yapılan Projeleri İnceledi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında AFAD Hatay İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AFAD yetkilileri, Hatay Vali Yardımcıları, kaymakamlar ve kurum yetkililerinin katıldığı toplantıda 6 Şubat depremlerinin ilk saatlerinden itibaren, Hatay'da depremin yaralarını sarmak üzere devlet tarafından, başta kalıcı konutların yapımında gelinen son durum olmak kaydıyla hayata geçirilen yatırım ve projeler ile yürütülen süreç ele alınıp değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yapımı devam eden Altınözü Hükümet Konağı inşaatını inceledi. Altınözülü vatandaşlara daha kapsamlı hizmet verilmesi amacıyla yapımı tüm hızıyla süren hükümet konağının çalışmalarını yürüten ekipten bilgiler alan Bakan Yardımcısı Karaloğlu, devletin tüm imkanlarını seferber ettiği Hatay'ı ayağa kaldırmak için çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.