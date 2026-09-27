İçişleri Bakan Yardımcısı Çiçek, Gürcistanlı mevkidaşıyla sınır aşan suçları konuştu

(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çiçek, Gürcistan Adalet Bakan Yardımcısı Giorgi Dgebuadze ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"15. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi kapsamında, Gürcistan Adalet Bakan Yardımcısı Dr. Giorgi Dgebuadze ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere, sınır aşan suçlarla mücadelede Türkiye ve Gürcistan arasındaki iş birliğini ve önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz adımları ele aldık.

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin de ifade ettiği gibi, kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Gürcistan ile suç ve suçlularla mücadelede güçlü bir iş birliğimiz var. Suçluların takibinden bilgi paylaşımına, adli süreçlerden sınır aşan suçlarla mücadeleye kadar pek çok alanda birlikte çalışıyoruz. Değişen suç yöntemleri karşısında da aynı yakınlık ve koordinasyonla hareket etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA