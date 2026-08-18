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Malazgirt 955. Yıl Hazırlıkları İncelendi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri için 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu, hazırlıkları ve güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştirileceği 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Çelik, beraberindeki Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya ile etkinliklerin düzenleneceği alanı gezdi.

Alanda yapılan hazırlıkları inceleyen Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çakır'dan bilgi aldı.

Çelik, daha sonra milli parkta düzenlenen değerlendirme toplantısında Vali Çakır, Kaymakam Kahraman, İl Emniyet Müdürü Kuzudişli, İl Jandarma Komutanı Özer, DKMP 14. Bölge Müdürü Özkaya ve Okçular Vakfı temsilcisiyle bir araya geldi.

Toplantıda, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

İncelemelere AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Cengiz Altın, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım ve İl Genel Meclisi Üyesi Sait Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA
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