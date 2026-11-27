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(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İran İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Akbar Pourjamshidian ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede terör, organize suçlar, yeni nesil suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve sınır güvenliği alanlarında iki ülke arasındaki iş birliği değerlendirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Türkiye-İran Güvenlik İş Birliği Toplantısı kapsamında İran'ın güvenlik ve kolluk işlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Akbar Pourjamshidian, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh ve beraberlerindeki heyeti İçişleri Bakanlığında ağırladı.

Toplantıda iki ülkenin terörle mücadele, organize suçlar, yeni nesil suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve sınır güvenliğine yönelik ortak çalışmaları ele alındı.

"SINIR AŞAN SUÇLARLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, bölgesel güvenlik ve komşu ülkelerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Çelik, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde, bölgemizin güvenliği ve huzuru için komşu ülkelerimizle iş birliğimizi güçlendirmeye, sınır aşan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik, toplantıya katılan İran heyetine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA