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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Kütahya'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Kütahya'da
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Kütahya'da Yeşilay Gençlik Merkezi açılışında bağımlılıkla mücadelenin seferberlik ruhuyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

KÜTAHYA'da Yeşilay Gençlik Merkezi'nin açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "Ülkemizin her sathında bağımlılıkla mücadele konusunda temel bakış açımız bir seferberlik olmalı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Kütahya Valisi Vali Musa Işın'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çelik, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na geçen Bakan Yardımcısı Çelik, istişare toplantısına katıldı. AK Parti ziyaretinin ardından Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanıyla IPARD Programı kapsamında hayata geçirilecek olan 'Hey Park' dinlenme tesisinin temel atma törenine katılan Çelik, Kütahya Çiniciler Çarşısı esnafıyla da bir araya geldi.

Yeşilay Kütahya Şubesi Gençlik Merkezi açılışına katılan Çelik, bağımlılığa karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek, "Yeşilay, Türkiye'de bağımlılıkla mücadeledeki ana kurum ve kuruluşların başında geliyor. Bu devletin içindeki organizasyon içerisinde bir sivil toplum kuruluşu olarak gerçekleştirdikleri büyük bir etki ve iş. Maalesef dünyamızın, çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi bağımlılık. Yani bunu ilk başta hep beraber uyuşturucu başta olmak üzere sigara, alkol gibi bağımlılıklar olarak algılıyoruz ama teknoloji bağımlılığı da bugün dünyamızda gençlerimizi, çocuklarımızı yoran en önemli işlerin başında geliyor. Onun için tam bağımsızlık sözü, bağımlılıkların her türlüsünden kurtulmak için iyi bir slogan. Tam bağımsızlık fikri üzerinde büyük bir çaba ve emek sarf ediyorlar" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından Bakan Yardımcısı Çelik'e üstün hizmet madalyası verildi. Kurdele kesiminin yapılması ve merkezin açılışının yapılmasının ardından Çelik, gönüllü gençlerle sohbet etti. Çelik, Kütahya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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