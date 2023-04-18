İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın annesi, Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsüm Çataklı'nın cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle dün öğle saatlerinde 80 yaşında hayatını kaybeden Gülsüm Çataklı için, memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Devlet Hastanesinden alınarak Yukarıöz Camisi'ne getirilen Çataklı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Bakan Yardımcısı Çataklı ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.