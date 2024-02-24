İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki heyeti tarafından ziyaret edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen imza günü, Lapseki'den gelen heyet tarafından ziyaret edildi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer ve belediye meclis üyeleri, hemşehrilerinin İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın kaleme aldığı fikir ve düşünce kitabı "Durup Düşününce" isimli eserin İstanbul 9. Üsküdar Kitap Fuarında düzenlenen imza günü etkinliğine katıldı.

Turan ile fuarı gezen heyet, diğer stantlarda yer alan eserleri inceleme fırsatı buldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lapseki'den gelen ziyaretçilerine teşekkür etti.

Siyasi yoğunluğun içinde, özellikle pandemi döneminde elindeki notları bir kitaba çevirmeye çalıştıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Birkaç sene önce 'Durup Düşününce' adıyla bir kitap yayınlamıştık. Bugün de Üsküdar Kitap Fuarı'nda dostlarımızla buluşmayı tercih ettik. Bugün çok sayıda kitap imzasıyla, kitap tavsiye edenlerle, severlerle, okuyanlarla bir araya geldik. Hem Çanakkale'den hem İstanbul'daki arkadaşlarımız kitap sevenlerle buluşmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah yine farklı etkinliklerde bu işe devam edeceğiz sonuçta her şey gelir geçer ama yazı kalır diye düşünüyoruz. Kitabın önemini hatırasını bilmeyenimiz yoktur. Kitabımızın özellikle ilk bölümünde insan, hayat, aile, devlet bilinci gibi çok farklı böyle konular var. Sonrasında da meclis konuşmalarımızdan oluşan bir bölüm var hayat akıp gidiyor ama bazen durmak düşünmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum."